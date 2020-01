Weggeduwde ballenjongen Justian bekent schuld: ‘Ik heb wel een beetje tijd gerekt tegen Ajax’

VIDEOJustian (13) uit Siddeburen raakt er niet meer over uitgepraat. De ballenjongen van FC Groningen kreeg zondag in de slotseconden van de memorabele thuiswedstrijd tegen Ajax (2-1) een duw van een ongeduldige Ajacied. ,,Ik vond vooral het vingertje van Erik ten Hag heel stom en onnodig.’’

Ha Justian, vertel, wat gebeurde er in blessuretijd?

,,De bal ging uit en Lassina Traoré rende op me af. Hij pakte de bal en gaf daarna nog een flinke duw. Terwijl ik de bal netjes aangaf. Het was niet zo dat ik de bal liet vallen, of zo. Traoré wilde waarschijnlijk dat ik de bal zou gooien, maar onze leider heeft ons verteld dat we de bal gewoon aan moeten geven. Dus deed ik het netjes en hield ik me aan de regels. Gebeurt dit weer.’’

En toen stak Ajax-trainer Erik ten Hag ook nog een belerend vingertje op.

,,Vooral dat vond ik heel stom en onnodig. Hij bemoeide zich ermee, terwijl de scheidsrechter zoiets hoort op te lossen. Want hij had er toch niets mee te maken?’’

Volledig scherm Justian (13) uit Siddeburen. © Videostill

Toen de camera daarna op je inzoomde, keek je wel wat beteuterd.

,,Ik had het vooral koud. Vergeet niet dat ik al meer dan 90 minuten op mijn plekje zat. En het werd alleen maar kouder. Ik zat daar dus misschien wat in elkaar gedoken, maar niet vanwege de reactie van Ten Hag. Echt niet.’’

Maar in alle eerlijkheid: heb je zondag op bepaalde momenten wel tijd gerekt?

,,Eigenlijk wel, ja. FC Groningen is mijn club, dus wil ik ook dat we winnen. Ik merkte aan de spelers dat zij er ook al mee bezig waren. Sergio Padt haalde de bal zelf op voor een doeltrap, terwijl er een paar ballenjongens achter het doel stonden. Dat zegt genoeg.’’

Je kreeg na de wedstrijd de excuses én het wedstrijdshirt van Traoré. Heb je ze allebei aanvaard?

,,Zeker. En ik vind het ook wel bijzonder dat ik zijn shirt kreeg. Niemand kan me dat nazeggen. Traoré zei ‘sorry’, ik kreeg zijn shirt en hij liep weg. Ajuus.’’

Traoré zei ajuus?

,,Nee, dat maak ik er nu maar even voor het gemak van. Hij spreekt niet veel Nederlands, geloof ik.’’

Ik begrijp het. Ben je deze week trouwens ook extra populair op school?

,,Absoluut. Er komen elke dag leerlingen en docenten vragen hoe het was. En of ik echt dat shirt heb gekregen. Ik vertel het hele verhaal wel duizend keer per dag, omdat iedereen alles wil weten. En daar word ik dan weer blij van. O ja, ik heb nog geprobeerd om het shirt van Traoré te ruilen met het shirt van Kaj Sierhuis. Da’s mijn favoriete speler, maar het is helaas niet gelukt. Hopelijk gaat dat ooit ook nog eens gebeuren.’’

Is Ziggo trouwens niet de shirtsponsor van Ajax? Waarom staat er nu dan Hairstyling Siebriena op de borst?

,,Ja, het was een ideetje van Henk de Haan (oud-profvoetballer, red.) om iets over het Ziggo-logo te plakken. Hij vond het veel mooier als de kapperszaak van mijn moeder te zien was. Daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Want Ziggo, dat boeit ons niets. Natuurlijk, we kijken er tv mee. Maar ik maak liever reclame voor mijn moeder.’’