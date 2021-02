Weinig animo voor stadionproef NEC: Nog 600 plekken vrij in Goffertstadion

Juichen mag

Heeft de Nijmeegse club de voorwaarden voor aanwezigen wel goed gecommuniceerd? In tegenstelling tot wat veel fans denken, mag er ‘gewoon’ worden gejuicht en is het bekende biertje verkrijgbaar. ,,Dat hebben we heel duidelijk naar buiten gebracht. Voor het onderzoek is het juist de bedoeling dat fans zich gedragen zoals ze normaal doen.”



Aanmelden door seizoenkaarthouders kan nog tot en met vandaag. Voorwaarde voor entree op zondag is dat fans morgen in het Goffertstadion een coronatest ondergaan en dat die negatief is.