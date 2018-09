Weinig getuigen van debuut Musonda bij Vitesse

Van Dijk: Geen angst tonen tegen de wereldkam­pi­oen

8:19 Frankrijk bezorgde Oranje de laatste jaren keer op keer een nachtmerrie. Voor de ontmoeting morgen in het Stade de France gelooft aanvoerder Virgil van Dijk (27) in een ander scenario. ,,Belangrijk is dat wij compact blijven spelen.’’