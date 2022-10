Weinig sexy FC Utrecht net te sterk voor Excelsior

In het applausje naar het vak met meegereisde supporters zat een zekere gereserveerdheid, vanmiddag, direct na afloop van Excelsior-FC Utrecht. De ploeg van Henk Fraser had gedaan wat het aan zijn stand verplicht is, maar om nu te zeggen dat dit met verpletterend voetbal tot stand was gekomen. Allesbehalve dat. In die zin was de 0-1 overwinning er vooral een die gekenmerkt werd door opluchting.

FC Utrecht overtuigt vooralsnog niet dit seizoen. En dat kan niet los worden gezien van het feit dat Fraser nog altijd zoekt naar zijn ideale samenstelling en speelsysteem. Vandaag, tegen Excelsior, koos de coach voor het eerst voor een elftal met daarin plaats voor de buitenspelers Naoki Maeda en Amin Younes, de ex-Ajacied die overigens niets liet zien in Kralingen. Ook de van blessureleed herstelde Sander van de Streek en Django Warmerdam maakten hun opwachting in de basis, net als de van Ajax teruggekeerde Sean Klaiber. Blijkbaar is Fraser tijdens de interlandperiode tot de conclusie gekomen dat dit de manier van spelen is die het beste bij FC Utrecht past.

Volledig scherm Sean Klaiber in actie tegen Excelsior © ANP

En het moet gezegd: Maeda, vorig jaar zo onfortuinlijk geblesseerd geraakt in nota bene zijn allereerste wedstrijd in Nederland, beleefde vandaag een verdienstelijk basisdebuut. In een duel, waarin Excelsior beter en dreigender begon, was de Japanner het vaakst betrokken bij aanvallende dreiging. Het kan niet anders of Maeda, in Rotterdam hartstochtelijk begroet door het uitverkochte uitvak, blijft de komende weken staan. Zoals ook Van de Streek met zijn dynamiek een meerwaarde kan zijn, bewees hij ook weer tegen Excelsior. Uit een corner van Can Bozdogan zorgde de middenvelder in de eerste helft voor de openingstreffer namens FC Utrecht, dat later via Bas Dost al vroeg de mogelijkheid had om de wedstrijd in het slot te gooien.

In plaats daarvan hield Excelsior stand en legde het FC Utrecht, waarin linksback Warmerdam vooralsnog niet beter is dan Djevencio van der Kust en Modibo Sagnan, na rust geregeld z’n wil op. Het is en blijft symptomatisch voor de ploeg van Fraser, die op papier over zoveel kwaliteit beschikt. In de praktijk komt die klasse er veel te weinig uit.

Veelzeggend was het ogenschijnlijke ongeduld bij Fraser, vanmiddag, in de slotfase van de wedstrijd tegen Excelsior. Alsof hij de wijzers van de klok naar voren wilde duwen; zo manifesteerde die zo gepassioneerde coach zich in de fase dat de Kralingers fel jacht maakten op de gelijkmaker. De handen gleden langs zijn ogen toen de jonge invaller Arthur Zagre in de 89e minuut in kansrijke positie miste. En groot was zijn opluchting toen een valpartij van Mike van Duinen in de slotseconden niet tot een penalty leidde voor Excelsior. Dankzij de 0-1 overwinning stijgt FC Utrecht weer verder in het linkerrijtje.

