Wereldgoal in Eredivisie Vrouwen: Tessa Wullaert draait hoekschop prachtig binnen voor Fortuna Vrouwen

Vleugje Atlético in Rotterdam, verbeten Feyenoord grijpt alles aan om koppositie te verdedigen

Nu de titelstrijd in de eredivisie spannender dan ooit lijkt, is veel geoorloofd. Arne Slot kreeg na de intense strijd tussen FC Twente en Feyenoord al vragen over het gedrag van Justin Bijlow en Alireza Jahanbakhsh. De trainer van de koploper geeft toe dat hij in besprekingen het belang aanstipt van slimmigheidjes.

3 februari