Wesley Sneijder gaat toch weer praten over rol bij Ajax: ‘Als het klote gaat, reageer je soms op een vreemde manier’

Wesley Sneijder gaat binnenkort op de koffie bij Ajax-coach Maurice Steijn en technisch directeur Sven Mislintat om te spreken over een eventuele rol in de technische staf van Ajax. Gesprekken werden eerder on hold gezet, maar volgens Sneijder staat de deur weer op een kier.

,,De deur is niet dicht. Sterker nog: ik ga volgende week een bakkie doen met Maurice", zei Sneijder maandagavond bij Veronica Offside. Steijn stelde eerder ook al dat de deur wat Ajax betreft nog open stond en dat erkende de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale maandagavond. Sneijder was eerder nog zeer gepikeerd over het feit dat Steijn naar buiten bracht dat de gesprekken tijdelijk waren stilgelegd. Hij gaf toen via sociale media aan zich niet te herkennen in de koers van Ajax.

,,Ajax heeft eenzijdig de gesprekken on hold gezet. Dit geeft mij geen basis voor samenwerken en zeker niet het gevoel van thuiskomen in een warm bad bij mijn jeugdliefde. Ajax kiest voor een koers die ver weg staat van het dna waarin ik ben opgegroeid. Ik hoop dat dit leidt tot succes en ik wens ook oprecht iedereen bij Ajax het allerbeste. Uiteraard zal ik Ajax als fan blijven volgen. Eens een Ajacied. Altijd een Ajacied”, schreef Sneijder toen op Instagram.

Als het klote gaat, reageer je soms op een vreemde manier Wesley Sneijder

Steijn reageerde daarop door aan te geven dat Sneijder de woorden verkeerd had geïnterpreteerd en nu geeft de 134-voudig international van Oranje aan dat zijn reactie uit emotie voortkwam. ,,Dat kan toch? Als je dan weer gesprekken voert, kan het goede gevoel weer terugkomen. Ik had gewoon gehoopt alles binnenskamers te houden. Ik gooide inderdaad de deur dicht, maar we zijn allemaal mensen. Ik had veel aan m’n hoofd, Ajax was even niet belangrijk voor mij”, vertelt Sneijder, van wie zijn moeder vorige maand overleed.

,,Als de situatie met mijn moeder niet had gespeeld, had ik nu misschien al op het veld gestaan. Als het klote gaat, reageer je soms op een vreemde manier. Je mag best van je afbijten. Ik vond dat het zo moest", aldus Sneijder, die aangeeft zich niet druk te maken over mensen die stellen dat hij te snel deuren dichtgooit als het niet naar zijn zin gaat. ,,Ik praat met Sven en ik praat met Maurice. Verder met niemand bij Ajax. Wat zij zeggen, vind ik het belangrijkst.”

Sneijder hoopt in de toekomst coach te worden en geeft aan dat hij nog niet weet of hij de trainerscursus, die bij de KNVB vier jaar zal duren, in Nederland gaat volgen.

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

Bekijk hier het complete eredivisieprogramma van het seizoen 2023-2024, inclusief alle uitslagen. Bekijk hier het klassement.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal