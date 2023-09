Wesley Sneijder lijkt streep te zetten door terugkeer bij Ajax: ‘Wat ik nu allemaal zie gebeuren...’

,,Dit is denk ik niet het juiste moment om bij Ajax aan de slag te gaan’’, vertelde Sneijder maandagavond bij Veronica Offside . ,,Wat ik nu allemaal om me heen zie gebeuren... Dan heb ik vorige keer toch niet zo gek gereageerd? Er is nauwelijks Ajax-dna.’’

Nadat Steijn in een interview aangaf dat de gesprekken met Sneijder on hold waren gezet, reageerde de oud-middenvelder verbolgen. Sneijder liet in een fel statement onder meer weten zich niet te herkennen in de koers van Ajax. Steijn stelde dat Sneijder zijn woorden verkeerd had geïnterpreteerd en dat de deur naar Ajax nog altijd voor hem openstond. Vorige week gaf Sneijder in de uitzending nog toe te impulsief te hebben gereageerd en zei dat hij binnenkort zou gaan praten over een rol bij de Amsterdammers.