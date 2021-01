Wie gaat Europa in? Deze speelronde kan allesbeslissend zijn

Samenvatting Vitesse zet pover FC Utrecht opzij en nestelt zich naast koploper Ajax

12 januari Vitesse deelt de koppositie na vanavond met Ajax, dat natuurlijk nog wel een wedstrijd te spelen heeft in deze midweekse speelronde. De Arnhemmers hadden vanavond aanvankelijk geen enkele moeite met FC Utrecht, maar kregen het in de laatste fase van de wedstrijd toch nog even moeilijk. Gewonnen werd er wel, verdiend, met 1-0.