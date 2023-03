Wie gaat met Erwin van de Looi naar het EK? Wéér kruisen belangen van het grote en kleine Oranje elkaar

Oranje beleeft tegen Frankrijk slechtste start van een interland sinds 1919

Oranje heeft in Parijs een dramatische start gekend van de kwalificatiereeks voor het EK 2024 in Duitsland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman keek in de uitwedstrijd tegen Frankrijk (4-0 eindstand) al na 21 minuten tegen een 3-0 achterstand aan in het Stade de France in Saint-Denis.