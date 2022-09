Wie is eigenlijk de baas bij PSV? Dit zijn de toezichthouders achter het vertrek van John de Jong

Oranje heeft nog vacatures, maar WK-selectie van Louis van Gaal krijgt vorm

Op twee maanden voor het WK heeft Louis van Gaal een Oranje-selectie gemaakt voor twee Nations League-duels. Voor zo’n 85 procent kan het ook de groep zijn voor ‘Qatar’. Bij de keepers is nog volop strijd. En vier aanvallers met een specifiek profiel zijn geblesseerd of pas net fit. De stand van zaken per linie.

16 september