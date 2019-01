Wie moet Van Bronckhorst opvolgen bij Feyenoord?

Enquete poll Wie moet de nieuwe trainer van Feyenoord worden? Dick Advocaat

Dirk Kuyt

Kevin Hofland

Phillip Cocu

Erwin Koeman

Henk Fraser

John van den Brom

Jean-Paul van Gastel

Maurice Steijn

Hein Vanhaezebrouck Wie moet de nieuwe trainer van Feyenoord worden? Dick Advocaat (13%)

Dirk Kuyt (14%)

Kevin Hofland (2%)

Phillip Cocu (6%)

Erwin Koeman (5%)

Henk Fraser (30%)

John van den Brom (10%)

Jean-Paul van Gastel (4%)

Maurice Steijn (9%)

Hein Vanhaezebrouck (5%)

Dick Advocaat

Denkt aan op zijn 71ste nog altijd niet aan stoppen. Vertrekt bij FC Utrecht en is dus beschikbaar. Heeft Feyenoord als mentor van Van Bronckhorst al eerder bijgestaan.

Volledig scherm Dick Advocaat. © ANP

Dirk Kuyt

Hielp Feyenoord in zijn laatste jaar als speler aan de landstitel en is inmiddels trainer van de Onder-19 van de Rotterdammers. Is nog niet in het bezit van het hoogste diploma, maar dat hoeft met Van Gastel op de bank geen probleem te zijn.

Volledig scherm Dirk Kuyt. © ANP

Kevin Hofland

Ex-Feyenoorder die als (assistent)-trainer van Fortuna Sittard aardig aan de weg timmert. Ook Hofland heeft nog niet al zijn papieren, maar net als Kuyt volgt hij vanaf mei de hoogste trainerscursus (UEFA PRO).

Volledig scherm Kevin Hofland. © ANP Pro Shots

Phillip Cocu

Bij Fenerbahce mislukt, maar werd met PSV drie keer landskampioen. Ook als speler brengt Cocu een schat aan ervaring mee. En als niet-Feyenoorder een frisse blik wellicht.

Volledig scherm Phillip Cocu. © AFP

Erwin Koeman

Ervaren rot in het vak. Had Feyenoord al eerder (2005-2007) onder zijn hoede en kent de clubcultuur.

Volledig scherm Erwin Koeman. © AFP

Henk Fraser

Echte Feyenoorder die goed ligt bij de achterban. Hielp Vitesse met het winnen van de KNVB-beker aan de eerste prijs in de clubgeschiedenis. Met Sparta dit seizoen in de race voor promotie.

Volledig scherm Henk Fraser. © Soccrates

John van den Brom

Is de beoogde opvolger van Dick Advocaat bij FC Utrecht, maar waarom zou Van den Brom niet in de Kuip kunnen werken? Leverde de afgelopen jaren goed werk bij AZ.

Volledig scherm John van den Brom. © ANP Pro Shots

Jean-Paul van Gastel

Ex-speler van de club die al sinds 2011 op de bank zit bij Feyenoord. Heeft de kunst dus al bij menigeen kunnen afkijken. Tijd om door te schuiven?

Volledig scherm Jean Paul van Gastel. © Pro shots

Maurice Steijn

Was begin dit seizoen reeds in gesprek met Feyenoord voor een functie als assistent. Steijn presteerde bij VVV de afgelopen jaren het maximale. Is hij toe aan een stap hogerop?

Volledig scherm Maurice Steijn. © ANP Pro Shots

Hein Vanhaezebrouck

Waarom niet weer eens een buitenlander? Hein Vanhaezebrouck is beschikbaar. Werd onlangs bij Anderlecht ontslagen, maar de 54-jarige Belg heeft als kampioenmaker in Gent in eigen land bewezen wat hij kan.