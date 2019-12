Wie was dit decennium de beste voetballer van Nederland?

PollNog een paar dagen en dan zit het decennium er op. Wat is ons het meeste bijgebleven in de sport? Op deze site blikken we terug op de afgelopen tien jaar.

Arjen Robben

Van de laatste tien jaar was de inmiddels gestopte Robben 9,5 jaar Weltklasse. Werd dit decennium liefst acht keer landskampioen met Bayern München en zette de kroon op zijn carrière met zijn winnende goal in de Champions League-finale van 2013. Daarnaast was Robben natuurlijk de grote man in Oranje, waarmee hij in 2010 de WK-finale haalde.

Arjen Robben na zijn winnende goal in de Champions League-finale op Wembley.

Virgil van Dijk

Speelde in 2011 nog bij FC Groningen, waar hij over het hoofd gezien werd door de Nederlandse top. Is inmiddels uitgegroeid tot een wereldster die in één adem wordt genoemd met de groten der aarde. Van Dijk is het gezicht van Liverpool, waarmee hij vorig seizoen de Champions League won, en het boegbeeld van het Nederlands elftal dat in hem de logische aanvoerder heeft.

Virgil van Dijk (r) heeft de Cup met de grote oren.

Memphis Depay

Met de zware knieblessure die hij deze maand opliep, eindigde het decennium voor Depay dramatisch. Maar wat een geweldige ontwikkeling maakte de aanvaller de laatste jaren door. Werd in 2015 kampioen met PSV, mislukte bij Manchester United, maar groeide daarna uit tot de onbetwiste aanvalsleider van het Nederlands elftal en Olympique Lyon.

Memphis Depay juicht na zijn goal tegen Noord-Ierland.

Georginio Wijnaldum

Je zou het bijna vergeten, maar Wijnaldum maakte al ruim voor de start van dit decennium – in 2007 – zijn debuut in de eredivisie. De eeuwig jonge middenvelder is al weer jaren een zekerheidje bij Liverpool, waarmee hij samen met Van Dijk de Champions League won. Tevens niet meer weg te denken in Oranje, waarmee hij in 2014 derde werd op het WK.

Georginio Wijnaldum kan lachen na de interland tegen Letland.

Frenkie de Jong

Het wonderkind uit Arkel verbaasde vriend en vijand. Dat hij een groot talent was, wisten de kenners al langer. Maar zó goed? Frenkie – zijn voornaam volstaat in de regel – bleek zowel bij Ajax en Oranje niet van de bal te krijgen. Won in Amsterdam de dubbel en vertrok vervolgens naar Barcelona, dat 75 miljoen euro voor hem neertelde. Een koopje, want ook naast Messi en co hoort De Jong inmiddels bij de grote jongens.

Frenkie De Jong (l) in actie bij Barcelona.

Dirk Kuyt

De overal inzetbare Kuyt was van onschatbare waarde in het Nederlands elftal, dat mede dankzij hem tweede (2010) en derde (2014) werd op het WK. Feyenoord haalde hem halverwege het decennium terug naar Rotterdam. Een gouden greep, want de club veroverde in 2017 voor het eerst in 18 jaar weer de landstitel. Dankzij Kuyt, die zijn loopbaan of grootse wijze afsloot met een hattrick in de kampioenswedstrijd.

Dirk Kuyt op de Coolsingel met kampioensschaal.

Robin van Persie

Werd begin van dit decennium met twee verschillende clubs, Arsenal en Manchester United, topsorer van de Premier League. Net als Kuyt werd Van Persie tweede en derde op het WK en keerde hij aan het einde van zijn glansrijke carrière terug bij Feyenoord. Hielp de Rotterdammers in zijn nadagen nog aan de KNVB-beker én een onvergetelijke 6-2 zege op Ajax.

Robin van Persie met zijn iconische goal tegen Spanje op het WK van 2014.

Wesley Sneijder

Kende begin dit decennium zijn beste jaren. Sneijder won met Internazionale de Champions League in 2010 en had in datzelfde jaar met vijf goals een groot aandeel in het behalen van de WK-finale met Oranje. Hield het tot 2018 vol in het Nederlands elftal, waar hij afscheid nam als recordinternational (134 interlands).

Wesley Sneijder na de gewonnen Champions League-finale in 2010.

Matthijs de Ligt

Maakte in 2017 een ongelukkig debuut in Oranje tegen Bulgarije, maar is als vaste partner naast Virgil van Dijk niet meer weg te denken in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. Speelde met Ajax in de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League. En dat alles voor zijn 20ste verjaardag. Geen wonder dat Juventus afgelopen zomer 75 miljoen euro voor hem over had.

Matthijs de Ligt zet Ajax uit tegen Juventus op een 1-2 voorsprong.

Daley Blind

Vaak onderschat, maar weinig spelers presteerden dit decennium zo constant als Blind. De Ajacied, al jaren een vaste waarde in Oranje, heeft inmiddels een indrukwekkende prijzenkast bij elkaar gevoetbald. Won onder meer de Europa League met Manchester United door Ajax in de finale met 2-0 te verslaan.