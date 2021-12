Wie wint de Klassieker? ‘Geen publiek in de Kuip: dat scheelt een jas voor Ajax’

Glazenwas­ser Danny staat straks tegenover Ajax: ‘Hopelijk worden we niet afgemaakt’

Danny Monster staat aan de vooravond van de mooiste wedstrijd in zijn loopbaan. De middenvelder van Barendrecht gaat voor de KNVB-beker op bezoek bij Ajax. Daarmee komt voor de Dordtenaar een droom uit. ,,We gaan er natuurlijk gewoon vol in klappen, zetten onze voet in elk duel.”

14 december