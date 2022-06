Wieffer verwacht niet direct een basisplaats: ‘Ik zou mezelf niet omschrijven als een zeurkous’

Mats Wieffer was al op de hoogte van de concrete interesse van Feyenoord, toen hij vakantie vierde. De 22-jarige middenvelder uit Borne lichtte alleen een paar vrienden in, maar hield de grote stap in zijn loopbaan verder voor zich. ,,Niemand belde erover’', zegt de middenvelder.

Inmiddels traint hij al een week mee met zijn nieuwe werkgever. Het bevalt Wieffer goed. ,,Als iedereen blijft, zal ik normaal gesproken nog niet spelen’', zegt hij. ,,Natuurlijk is het wennen. Ik speel nu meer controlerend dan ik gewend was en de trainer verwacht andere dingen van mij dan de trainer van Excelsior. Ik moet nu een automatisme maken van waar ik op het veld sta en hoe ik moet bewegen, dat is even wennen. Maandag komen de internationals terug en dan gaat het niveau weer omhoog. Conditioneel ben ik goed, bij Excelsior liep ik vaak zo’n 12,5 kilometer per wedstrijd. Daar moet ik het ook wel een beetje van hebben.’’

Clubicoon Willem van Hanegem toonde zich al snel gecharmeerd van de Tukker, maar constateerde ook dat hij in beslissende wedstrijd niet altijd het beste van zichzelf liet zien. ,,Tegen Heracles had ik dat gevoel ook’', knikt Wieffer. ,,Dat kon beter.’'

En op Woudestein vertellen ze dat Wieffer niet altijd in topvorm aan het seizoen begint. ,,Na de winterstop was ik vaak beter, dat klopt wel. Maar ik ben tijdens de zomerstop al bezig geweest en ik werk hard en krijg de tijd om hier te wennen. Zaterdag spelen we tegen Kopenhagen en dan zal best meteen een behoorlijke test zijn, daar kijk ik wel naar uit.’'

Dat hij inmiddels speler van Feyenoord is, merkt hij vooral door alle aandacht op social media. Bovendien komen er uitspraken en analyses uit het verleden van het terug in artikelen. Zo zouden ze hem in een Enschede een ‘zeurkous’ vinden. ,,Ik was achttien jaar en vroeg weleens naar hoe en waarom. Bij het FC Twente van toen vonden ze dat niet altijd leuk. Maar ik zou mezelf niet willen omschrijven als een zeurkous. Theo ten Caat was trainer van Jong FC Twente, hij had Ramiz Zerrouki en mij die het niet leken te halen. Zerrouki bleef langer en is nu basisspeler en international van Algerije. En ik zit nu bij Feyenoord. Nee, Ten Caat heeft het succes niet opgeëist hoor, maar hij heeft mij wel gefeliciteerd. Hij steunde mij toen ik het nodig had als speler, een heel goede trainer.’'

Wieffer is gedeeltelijk vernoemd naar de voormalig Zweedse tennisser Mats Wilander. ,,En mijn ouders zagen de naam Mats op een beker staan en dachten ‘zo noemen we onze zoon”, vertelt hij. Binnenkort zit hij in de helikopter die op de middenlijn van de Kuip landt tijdens de Open Dag op zondag 17 juli. Hoopt hij dat de club er voor die tijd nog in slaagt om meer aankopen te realiseren zodat hij niet alleen met Danilo in de middencirkel staat. ,,Daar had ik nog niet over nagedacht’', zegt hij.



,,Maar misschien is het wel fijn als je niet dé aankoop bent, dat de verwachtingen niet al te hoog zijn. Als je tegen FC Dordrecht een keer niet goed speelde, dan viel het niet zo op. Hier is dat anders, hier moet elke week top gepresteerd worden. Maar ik heb er heel erg veel zin in. Ik ben niet meteen voor de basis gehaald, ik moet hard trainen, fit zijn en er staan als ik een kans krijg. In de Kuip spelen, dat is wat. Het ligt aan mij hoe vaak dat zal gebeuren, maar ik heb er wel vertrouwen in.’’

