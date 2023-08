Wieffer zelfkritisch na ‘valse start’ met Feyenoord: ‘Nog niet de Mats van vorig seizoen’

Mats Wieffer was kritisch op het spel van Feyenoord, maar vooral op zichzelf na de valse start van de competitie. De landskampioen bleef in de Kuip op 0-0 steken tegen Fortuna Sittard , mede omdat het middenveld net als vorige week tegen PSV (0-1 nederlaag) nog niet lekker loopt na het vertrek van aanvoerder Orkun Kökçü.

Wieffer speelde vandaag samen met Quinten Timber als ‘dubbele tien’ op het middenveld, met de van FC Twente overgekomen Ramiz Zerrouki als de controlerende middenvelder. Arne Slot koos er tegen Benfica en PSV nog voor om Calvin Stengs in de rug van spits Santiago Giménez te posteren, maar de van Royal Antwerp FC overgekomen linkspoot begon vandaag als rechtsbuiten.

Na de rode kaart van rechtsback Bart Nieuwkoop moest Slot halverwege de eerste helft al schuiven. Hij haalde Zerrouki naar de kant en bracht verdediger Thomas Beelen in het veld.

,,Thuis van Fortuna moet je gewoon winnen", zei Wieffer kort na de wedstrijd bij ESPN, waar hij verscheen in plaats van aanvoerder Lutsharel Geertruida. ,,Dat weten we al te goed. Uiteindelijk krijgen we snel rood, dat valt niet mee.” Veel grote kansen kreeg Feyenoord vanmiddag niet, ook niet met drie aanvallende wissels in de tweede helft. ,,We hebben niet heel veel meer gecreëerd. Het is wel een valste start ja.”

Ik ben nog niet de Mats die ik vorig jaar was. Ik ben nog een beetje zoekende

Zelf speelde Wieffer niet zijn beste wedstrijd in het shirt van Feyenoord. ,,Ik ben nog niet de Mats die ik vorig jaar was. Ik ben nog een beetje zoekende, dat klopt wel. Ik ben misschien wel beter als ik als eerste opbouwer op het middenveld speel, dus ‘op zes’. Maar als de trainer mij op een andere plek wil zien, moet ik daar ook gewoon goed kunnen spelen", zei Wieffer, die vorig seizoen in zijn debuutseizoen bij Feyenoord tot 36 duels (3 goals en 7 assists) kwam en zelfs uitgroeide tot international bij Oranje.

De 23-jarige middenvelder uit Borne baalt ervan dat hij die vorm nog niet heeft kunnen meenemen in het nieuwe seizoen. ,,We moeten nog beter op elkaar ingespeeld raken. Fysiek zit het wel goed in elkaar. Als je ziet dat we met z'n allen wel altijd terug zijn in de zestien is dat wel goed. Voetballend kan het nog wel beter, daar gaan we de aankomende weken aan werken.”

Columnist Willem van Hanegem was vorige week al kritisch op Wieffer en Zerrouki na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal. Feyenoord speelt volgende week zondag in de tweede speelronde van de eredivisie de Rotterdamse derby bij Sparta, dat zaterdagavond met 1-2 won bij het gepromoveerde PEC Zwolle.

Arne Slot: ‘Powerplay gespeeld, maar zonder succes’

,,Je verliest geen punten door een beslissing van de scheidsrechter. Dat doe je altijd zelf. We hebben er wel alles aan gedaan. Ik kan de jongens niks verwijten, tot het laatste moment zijn we ervoor blijven strijden. We hadden in de eerste 25 minuten twee goede kansen, beide keren was Bart Nieuwkoop daar bij betrokken op de rechterflank", zei Slot. ,,Met tien man kan ik m'n spelers niet zoveel verwijten. Normaal kunnen wij met elf man echt nog powerplay spelen in de slotfase als we een doelpunt nodig hebben. Dat hebben we nu ook getracht, maar zonder succes.”

Slot snapte wel dat Nieuwkoop rood kreeg. ,,Ik denk wel dat de rode kaart pech was. Het is natuurlijk ongelukkig omdat hij wegglijdt, maar de vraag is of je op die plek zo agressief een duel in moet gaan. Ik kon me wel vinden in die beslissing.”

Slot was in de slotfase niet blij dat er ‘maar’ zeven minuten extra tijd bij kwamen. Slot riep naar scheidsrechter Rob Dieperink zelfs dat het twintig minuten hadden moeten zijn. ,,Je probeert van alles vanaf de zijkant. Als het 0-0 staat hoop je op zoveel mogelijk minuten, zeker als de wedstrijd zo is als vandaag. De vraag is of we nog gescoord hadden als we nog meer tijd hadden gekregen", zei Slot, die zich redelijk rustig hield langs de kant. Zijn assistent Sipke Hulshoff kreeg wel geel van Dieperink.

Thomas Beelen: ‘Grote stap van KKD naar de top’

Thomas Beelen maakte zijn officiële debuut voor Feyenoord. De van PEC Zwolle overgekomen verdediger viel na een halfuur in voor Ramiz Zerrouki. Beelen maakte een prima indruk en voorkwam de 0-1 van Iñigo Córdoba, door de bal nog van de lijn te halen nadat Justin Bijlow was uitgegleden. ,,De teleurstelling is nu groot. Je wil het seizoen gewoon goed beginnen. Ik moest gewoon mezelf zijn en m'n ding doen. Ik had een paar ongelukkige momenten, maar verder ben ik wel tevreden", zei Beelen, die werd verkozen tot man of the match.

,,Ik sta hier niet met een lekker gevoel. Het is voor mij persoonlijk mooi dat ik hier nu sta. Van de Keuken Kampioen Divisie is een hele grote stap, maar het gaat me tot nu redelijk af. Ik zit hier goed op m'n plek en heb het goed naar m'n zin. Het is mooi dat ik dit mag meemaken. Als je in de eredivisie je debuut maakt in een volle Kuip ben je daar natuurlijk trots op, maar ik baal nu vooral van het gelijkspel. Dat gevoel overheerst nu.”

