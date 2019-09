Wiegman: Ik ben heel blij met deze start

Toch plaatste Wiegman ook een kritische noot, want de 3-0 weerspiegelde niet helemaal de verhoudingen. ,,3-0 is een goede overwinning. Maar het hadden er wel iets meer kunnen zijn", bekende de bondscoach. ,,Turkije hield de flanken dicht, dus moesten we op een andere manier tot aanvallen komen. We scoren uit een corner, de tweede goal is een geweldige dieptepass en loopactie en we creëren ook weer een penalty. Dat zijn gewoon mooie momenten. En we hebben weer de nul gehouden."