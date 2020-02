Wiegman over standbeeld: ‘Hopelijk staat Koeman straks naast me’

Door Daniël Dwarswaard



Straks tussen Dennis Bergkamp, Willem van Hanegem en Johan Cruijff in de beeldentuin in Zeist. Voelt dat gek?

Sarina Wiegman: ,,Dat is wel apart en bijzonder ja. Maar vooral heel leuk. Het beeld wordt nu gemaakt. Het is de bedoeling dat ik voor het begin van de Olympische Spelen in de tuin sta. Natuurlijk vind ik het een eer. Ik zie het vooral als tastbaar symbool voor de groei van het vrouwenvoetbal. Dit beeld is daarom eigenlijk voor iedereen die daar de afgelopen tientallen jaren op één of andere manier voor geknokt heeft. Vrouwenvoetbal wordt gezíen. Dat mijn beeltenis daar dan uiteindelijk staat, is dan maar zo. Maar het is dus meer dan alleen een beeld van mij.’'