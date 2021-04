Wiegman puzzelt richting Tokio: ‘We willen wat aan speelwijze toevoegen’

Het elftal van de Oranjevrouwen is de laatste jaren een feest der herkenning, met geijkte namen en publieksliefhebbers als Lieke Martens, Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk. Sterker nog, negen van de elf speelsters die in 2017 in de basis stonden in de gewonnen EK-finale, stonden twee jaar later óók aan de aftrap van de WK-finale in Frankrijk.

Maar, zo constateert ook Sarina Wiegman, je moet als elftal ook onvoorspelbaar blijven. En dus is de scheidend bondscoach – ze vertrekt na de Olympische Spelen naar Engeland om daar bondscoach te worden – bezig om Oranje dynamischer en verrassender te maken in de schaarse momenten dat ze haar selectie onder haar hoede heeft in aanloop naar Tokio. Dat pakte in de vorige interlandperiode dit jaar, met zeges op België (1-6) en Duitsland (2-1), al behoorlijk uit. In dat proces grijpen ook ‘nieuwe’ namen hun kans.

Jill Roord, bijvoorbeeld. Ze verwierf de laatste jaren een status als ideale twaalfde vrouw, soms tot grote frustratie bij haarzelf, maar haar rol is veranderd. Zij fungeert nu vaak als rechtsbuiten die ver naar binnen speelt. Dat biedt ook weer ruimte voor een aanvallende rechtsback als Lynn Wilms. ,,Jill laat bij Arsenal én bij ons een hoog niveau zien en ze continueert dat”, vindt Wiegman. ,,Met haar kunnen we in onze speelwijze andere dingen toevoegen, wat ons weer verrassender maakt voor een tegenstander en ons meer mogelijkheden geeft om in wedstrijden andere dingen te doen. We hebben de afgelopen jaren een heel herkenbare speelwijze gehad, we zijn nu bezig om daar wat aan toe te voegen.”

Volledig scherm Sarine Wiegman geeft aanwijzingen tijdens de oefenwedstrijd tegen Duitsland in februari. © ANP

Grote kans dat steunpilaren als Martens, Groenen, Van de Donk, Vivianne Miedema, Sari van Veenendaal, Dominique Janssen en Stefanie van der Gragt weer het geraamte van het olympische Oranje-elftal zullen vormen. Maar daaromheen gaat het er wel wat anders uitzien. Neem Aniek Nouwen (22), verdediger van PSV die een basisplaats heeft veroverd in het hart van de defensie. En Wilms – haar naam viel eerder al even – die als aanvallende back naam maakt. Zij speelt voor FC Twente en is voor het nieuwe seizoen al vastgelegd door de Duitse topclub VfL Wolfsburg. De 20-jarige Wilms is morgen in de oefenwedstrijd in en tegen Spanje (aftrap 19.00 uur, te zien op Veronica) vanwege een blessure weliswaar niet beschikbaar, maar zij maakt absoluut aanspraak op een basisplaats in Tokio. Andere namen als Anouk Dekker en Shanice van de Sanden staan op dit moment niet meer zo prominent in de pikorde als in eerdere jaren.

Volledig scherm Jill Roord verwierf de laatste jaren een status als ideale twaalfde vrouw, soms tot grote frustratie bij haarzelf, maar haar rol is veranderd. © BELGA

Wiegman heeft nog enkele momenten om haar selectie Spelen-klaar te maken. In deze interlandperiode met pittige oefenwedstrijden tegen Spanje en dinsdag in Nijmegen tegen Australië (aftrap 18.30 uur), een periode in juni en vlak voor de Spelen met een paar dagen voorbereiding in Nederland én Japan. Ze moet in de komende tijd harde keuzes maken, want ze mag ‘maar’ achttien spelers selecteren en er vier op de standby-lijst zetten. ,,Dus ja”, constateert Wiegman. ,,De concurrentie is groot en dat willen we graag zo houden.”

Volledig scherm Lieke Martens in actie. © Pro Shots / Remko Kool