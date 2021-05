Wiegman selecteert grote groep voor oefenduels: ‘We zitten toch in een bubbel’

Wiegman heeft bewust voor een grote groep gekozen. ,,Dat geeft ons meer ruimte als er iemand geblesseerd raakt of als er iemand corona krijgt. We zitten toch in een bubbel, dus het is lastig om iemand heen en weer te laten vliegen”, lichtte de bondscoach toe. Voor de Olympische Spelen moet ze haar ploeg op 16 juni wel terugbrengen tot achttien speelsters, plus vier stand-by speelsters. “Er zullen straks harde keuzes gemaakt moeten worden.”

Voor het selectiemoment wordt er geoefend tegen Italië (10 juni) in het Noord-Italiaanse Ferrara. Noorwegen is vijf dagen later in het stadion van FC Twente de volgende opponent. FC Twente, de kersverse kampioen van de Eredivisie Vrouwen, is met vijf speelsters hofleverancier van de OranjeLeeuwinnen. Ook Lieke Martens, die met Barcelona de Champions League won, zit in de selectie.