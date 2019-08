Wiegman straks vijftig wedstrijden bondscoach, uitstekende balans

Door Daniël Dwarswaard



Ook in Tallinn zien we bondscoach Sarina Wiegman zoals we haar inmiddels kennen. Serieus en fanatiek op het trainingsveld en als het over voetbal gaat. Uiterst ontspannen daar buiten. De succescoach van Nederland heeft na de verloren WK-finale even vakantie kunnen vieren, maar ze wilde al snel weer aan de slag met de nieuwe doelen. Ja, de Olympische Spelen volgend jaar in het Japanse Tokio. Maar nu dus eerst het begin van EK-kwalificatiereeks in Tallinn tegen Estland.

Wiegman staat voor een mijlpaal. De interland in de Baltische staat is haar vijftigste als bondscoach. De Haagse werd in januari 2017 na het ontslag van Arjan van der Laan aangesteld als coach en leidde daarna 48 wedstrijden. Eerder in 2015 was ze één keer interim-coach na het vertrek van Roger Reijners. Wiegmans balans is uitstekend met 37 overwinningen, vier gelijke spelen en acht nederlagen. Zes van die acht nederlagen waren in oefenwedstrijden waarin de coach vaak niet met de sterkste opstelling speelde. De overige twee nederlagen zijn de afgelopen WK-finale tegen de Verenigde Staten in Lyon en eerder de WK-kwalifictiewedstrijd in Oslo tegen Noorwegen toen Oranje rechtstreekse plaatsing misliep. Via de play-offs haalde Oranje alsnog het afgelopen WK.