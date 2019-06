Wijnaldum dronk geen druppel na CL-zege: ‘Alcohol is voor de vakantie’

De staf en spelers toonden veel respect voor de twee spelers van Liverpool, die de felbegeerde prijs binnensleepten in het Wanda Metropolitano in Madrid. ,,Dat was mooi. Na de wedstrijd regende het al berichtjes. Hier was iedereen blij voor ons. We hebben overal iets losgemaakt’’, zegt Van Dijk. ,,In Lagos hebben wij ook de bespreking over de wedstrijd tegen Engeland al meegemaakt. We hebben er zin in.’’



Wijnaldum dronk geen druppel alcohol tijdens de indrukwekkende festiviteiten in Liverpool. Dat kondigde hij al direct na de 2-0 winst tegen Spurs aan. De korte vlucht richting Faro gisteravond met het privévliegtuig benutte hij om nog wat extra slaap mee te pikken. ,,Alcohol is voor de vakantie, nu niet’’, aldus de Rotterdammer. ,,De Nations League is gewoon een mooie prijs om te pakken.’’