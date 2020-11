Wijndal en Stengs ditmaal wel met glimlach naar Oranje: ‘Nu voor altijd erbij blijven’

AZ is de mindere seizoensstart inmiddels te boven en speelde zondag bij sc Heerenveen (0-3) volgens trainer Arne Slot de beste wedstrijd van dit seizoen. Linksback Wijndal, die tegen Mexico zijn debuut maakte als international, deelt die mening. ,,Over 90 minuten gezien was dit zeker onze beste prestatie, al vond ik onze eerste helft tegen Sparta ook heel goed.”



De 20-jarige Wijndal kreeg veel complimenten van Slot. De coach oordeelde dat de geboren Zaandammer in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Real Sociedad van donderdag in de Europa League als een van de weinigen overeind blijft. Ook tegen Heerenveen kwam het meeste gevaar weer van de linkerflank van AZ, met Wijndal en linksbuiten Jesper Karlsson. Karlsson, die is gehaald als vervanger van de naar Sevilla vertrokken Oussama Idrissi, heeft zich snel aangepast.



,,De band met Idrissi was heel bijzonder”, zegt Wijndal. ,,Dat kom ik ook niet zo snel meer tegen, denk ik. ,,We waren zo goed op elkaar ingespeeld. We wisten precies van elkaar wat er ging gebeuren. Maar ik denk dat Jesper het echt heel goed doet. Het is anders omdat hij geen Nederlands praat, dus het is wat moeilijker om hem te coachen. Hij kan hartstikke goed voetballen.”

Chagrijn verdwenen

Na vijf gelijke spelen in de eerste vijf duels, is het chagrijn bij AZ met zeges op RKC Waalwijk (3-0) en sc Heerenveen grotendeels verdwenen. De Noord-Hollanders groeien langzaam toe naar de vorm van vorig seizoen. Ook Stengs, die voorlopig op twee interlands staat, begint weer beter te voetballen. ,,Ik denk dat Heerenveen totaal niet in de wedstrijd is gekomen. Dat was de verdienste van ons. We waren goed aan de bal. De uitdaging is nu om dit, met deze intensiteit, elke wedstrijd te laten zien”, aldus de buitenspeler.

Wijndal en Stengs hopen langzaamaan ook toe te groeien naar een wat belangrijkere rol bij Oranje. Voor de twee AZ’ers is het voorlopig al mooi genoeg om deel van de selectie van bondscoach Frank de Boer uit te maken. ,,Ik wil me laten zien en bewijzen dat ik erbij hoor. Het is mooi dat ik nu gelijk bij de selectie zit, vorige keer werd ik er nog later aan toegevoegd”, aldus Stengs. En Wijndal: ,,Ik hoop weer op minuten. Het is een droom die uitkomt voor mij, om daar te zijn. Ik wil er nu voor altijd bijblijven. Het blijft het Nederlands elftal.”

Volledig scherm Owen Wijndal en Calvin Stengs. © BSR Agency