Wijndal tegen PSV terug na blessureleed en mislopen transfer: ‘Owen dacht dat hij Superman was’

Door Nik Kok



Owen Wijndal is nog even goedlachs en overtuigd van zichzelf als hij vooruitblikt op zijn eerste officiële wedstrijd sinds het EK-duel met Oostenrijk deze zomer. ,,Maar zwaar was het wel de afgelopen maanden. Ik ging door mijn blessure wel met tegenzin naar de gym.”



Ondertussen zag hij zijn vrienden Calvin Stengs en Myron Boadu wel een transfer maken naar Zuid-Frankrijk. Het hechte drietal is uit elkaar gereten. Bij AZ dan. Wijndal pakte vorige week na de oefenwedstrijd tegen Ajax direct het vliegtuig om Stengs op te zoeken in Nice. Daar is weer de lach: ,,Dat was leuk. Calvin haalde me op van het vliegveld. Natuurlijk deed hij dat, ik ga toch niet met de taxi?”