Willem dirigeert historische avond

‘Ik heb drie keer gehuild gisteravond’, zei een twintiger na afloop, naast hem zijn vader en moeder gisteren ook. De avond rond de Kromme, gepresenteerd door Wilfried de Jong, gedragen door de jarige zelf, raakte velen. Er werd gelachen, er werd gehuild, er werd gezongen, er werd gedirigeerd. Gedirigeerd? Ja. Als voetballer stond Van Hanegem ooit voor de grap als dirigent voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Gisteren, een jaar of 45 later, deed hij weer. Samen met de band Ocobar speelde het Rpho een bijzonder arrangement van het Feyenoord-lied Hand in Hand en Willem dirigeerde de boel. Met het dirigentenstokje van toen. Opvallend was het gevoel van ritme van Van Hanegem, die niet voorbereid was, maar toch trekjes vertoonde van een muzikaal leider. De zaal vol blije vaders en zonen, moeders en dochters en voetballers die ooit zelf met hem speelden, zinderde. Het was een hoogtepunt op een avond vol hoogtepunten.

Al in de eerste minuten tijdens het ovationele applaus huilde Van Hanegem van ontroering, en de zaal deed met hem mee. Groot was de verrassing toen Georginio Wijnaldum - topvoetballer met een bijzondere band met Willem - opeens vanuit Liverpool kwam binnengevlogen. De speler, een kind van Rotterdam, werd luidkeels ingehaald.



Ook zal nog worden nagepraat over de liefdevolle gesprekken tussen Willem de trainer en zijn oude spelers Henk Fraser, Ulrich van Gobbel en Regi Blinker, Willems analyses van de beste steekpassjes uit zijn leven en de optredens van Hugo Borst, Nico Dijkshoorn, Martin van Waardenberg en Esther Hart.



De jarige zelf?



Die was op dreef. Zelden nors, steeds vrolijk, grappig en scherp. Vanmorgen rond negenen was hij opgetogen op weg naar de golfbaan om daar bij de koffie lekker na te praten met wat maten, die gisteren ook aanwezig waren geweest. Nee, Willem houdt niet van verjaardagen, al helemaal niet van die van hemzelf. Maar deze 75ste was hem zeer, zeer goed bevallen, zei hij. ‘Het was geweldig. Maar ik kan er nog steeds niet bij dat al die mensen speciaal voor mij naar de Doelen zijn gekomen.’



Wie erbij was wel.