Willem II breekt contract technisch directeur Mathijsen opnieuw open

De eerste wijziging volgde al na een jaar en ging gepaard met de aanstelling tot technisch directeur. Mathijsen, die in een recent verleden al eens door Feyenoord gepolst is, kreeg daardoor veel meer bevoegdheden. In 2018 sloot hij een overeenkomst van vier seizoenen met Willem II. Al liep die nog tot 2022 door, Willem II besloot de technisch directeur opnieuw langer vast te leggen.



Dat is tegen de achtergrond van de huidige successen niet zo verwonderlijk. Mathijsen heeft in korte tijd bewezen dat hij het werk van een technisch directeur in de vingers heeft. Willem II is uitgegroeid tot een club die in het linkerrijtje kan spelen en incidenteel mee zal dingen naar Europees voetbal. En dat terwijl de club nog maar over de dertiende begroting in de eredivisie beschikt.