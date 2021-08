Willem II herpakt zich met fraaie zege bij Vitesse

Van Hanegem staat stil bij overlijden Müller: ‘Hij is de maker van de meest pijnlijke tegentref­fer’

16 augustus Willem van Hanegem staat in zijn column voor deze site stil bij het overlijden van voetballegende Gerd Müller. De Duitse doelpuntenmachine overleed gisteren op 75-jarige leeftijd na een lange strijd tegen Alzheimer. ,,Hij is natuurlijk de maker van de meest pijnlijke tegentreffer die ik heb meegemaakt in mijn loopbaan. Die goal in 1974 in de finale van het WK, die ben ik nooit vergeten", schrijft Van Hanegem.