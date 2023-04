Willem II houdt VVV-Venlo achter zich met vierde zege op rij

Willem II kwam nog wel op achterstand. In de 21e minuut schoot aanvoerder Sven Braken raak nadat Martijn Berden de bal met het hoofd had klaargelegd. Tien minuten later stond het weer gelijk. Jizz Hornkamp passeerde doelman Ennio van der Gouw met een schuiver in de verre hoek. Kort na rust zette diezelfde Hornkamp de thuisploeg op voorsprong door van dichtbij raak te schieten. Dat deed de aanvaller twee minuten later nog eens, maar scheidsrechter Allard Lindhout keurde het doelpunt af wegens buitenspel.