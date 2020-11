Willem II maakt met zege op VVV einde aan slechte reeks

Door Max van der Put



Bij Willem II verving Miquel Nelom op de linksbackpositie de geschorste Derrick Köhn en speelde Ole Romeny in de basis en niet Jan-Arie van der Heijden. De eerste kans was meteen raak voor de thuisploeg. Mike Trésor zette Vangelis Pavlidis vrij voor doelman Thorsten Kirschbaum. De jarige (22) Griek bleef koel en schoof de 1-0 binnen in de zevende minuut. Daarmee is Pavlidis de eerste Willem II-speler die scoort op z’n verjaardag sinds Mohamed Sylla op 22 februari 1992 tegen FC Twente (3-1 winst).

In het nagenoeg lege stadion klonk na de treffer massaal supportersgejuich, vanwege een experiment. De Tilburgse club liet - met instemming van FOX, de KNVB en VVV - de gehele wedstrijd aanmoedigingen horen die vorig seizoen waren opgenomen tijdens Willem II - FC Utrecht. Waar de sfeer in het stadion bij de wedstrijden zonder publiek (vanwege corona) tot dusverre uitermate kil was, bracht dit probeersel daar verandering in.

Tweede goal

Even ontplofte de virtuele tribune opnieuw, toen de tweede Tilburgse treffer een feit was. Opnieuw lag Trésor aan de basis, dit keer rondde Görkem Saglam af. En hoe! Met een diagonaal krulschot vanaf de punt van het zestienmetergebied liet hij Kirschbaum kansloos: 2-0.



Pavlidis leek even later voor 3-0 te zorgen, maar dat feestje ging niet door omdat hij buitenspel stond. Waar dat anders een vermoedelijke ‘Vorentscheidung’ zou zijn geweest, kreeg het duel kort daarna een andere wending. De Griekse spits van VVV liet nu een kunstje zien en zorgde daarmee voor de 2-1. Hij nam de bal eerst knap aan vanuit de lucht en schoot daarna hard raak. Willem II wankelde vervolgens, maar haalde toch met de nipte voorsprong de rust.

VVV met het overwicht

De Venlonaren hielden ook - net als de fase voor rust - na de hervatting een licht overwicht en kreeg ook een paar kansjes. Halverwege de tweede helft bracht Adrie Koster vers bloed: John Yeboah kwam in de ploeg voor de onzichtbare Ché Nunnely. En ruim tien miten voor tijd werd Pavlidis vervangen door Paul Gladon en ging Leeroy Owusu naar de kant ten faveure van Vincent Schippers. Ook bij de Venlonaren waren er de nodige wisselingen, maar grote kansen kwamen er niet.



Tot de 90ste minuut. Toen kreeg eerst invaller Christian Kum de uitgelezen mogelijkheid om alsnog voor 2-2 te zorgen, maar na een vrije trap kopte hij vrijstaand over. En vervolgens mocht Joshua John van nog dichterbij en ook vrijstaand op het doel van Willem II mikken, maar ook hij schoot over. Willem II ontsnapte ternauwernood en koestert de drie belangrijke punten.

