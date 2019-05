Willem II neemt Peters aanvoerdersband af

Peters verbloemde tijdens de verloren bekerfinale tegen Ajax (0-4) de teleurstelling over zijn wissel een half uur voor tijd niet. In de dug-out gooide hij met zijn voetbalschoenen. Hij verklaarde voor de camera’s dat hij als aanvoerder niet gewisseld had moeten worden. Hij vond dat hij niet slecht in de wedstrijd zat en bovendien de man was die nog wat los kon maken bij Willem II. In het gesprek van gisteren zei hij dat hij nog steeds achter die woorden stond.

,,Dat Jordens teleurgesteld was over zijn wissel is goed te begrijpen. De wijze waarop hij zijn onvrede uitte, kunnen we echter niet accepteren”, laat trainer Adrie Koster in een reactie op de clubsite weten. Dat is voor de club reden om Peters de aanvoerdersband af te nemen.

Peters heeft zijn excuses aangeboden. ,,In de emotie van de finale heb ik mijn teleurstelling over mijn wissel in de vrije loop gelaten. Ik had me op dat moment moeten beheersen”, aldus de verdediger.