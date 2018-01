LIVE: Willem II op jacht naar stunt tegen AZ

Duur puntenverlies Ajax na potje vechtvoetbal in Utrecht

14:38 Ajax heeft een uiterst pijnlijke missstap gemaakt in de titelstrijd. In en tegen Utrecht bleef het 0-0. De achterstand op koploper PSV is nu opgelopen tot zeven punten. Het wordt voor de nieuwe trainer Erik ten Hag een gigantische klus om die achterstand tijdens het restant van het seizoen nog om te buigen.