Willem II slaat toe ná sluiten transfermarkt en haalt oude bekende terug

Crowley speelde in de jeugdopleiding van Aston Villa en Arsenal, laatstgenoemde club verhuurde hem aan Barnsley, Oxford United en Go Ahead Eagles. In de zomer van 2017 tekende hij vervolgens bij Willem II, hij vertrok een halfjaar later op huurbasis naar SC Cambuur, om daarna weer terug te keren in Tilburg. In 2018/19 bereikte hij met Willem II de KNVB-bekerfinale, waarin met 4-0 werd verloren van Ajax. Hoewel Crowley dat seizoen een vaste waarde was (hij stond in alle 34 competitieduels in de basis) werd hij uitgerekend voor die finale buiten het elftal gelaten door trainer Adrie Koster.