Willem II-speler test positief op coronavirus: ‘Geen klachten of symptomen’

,,Selectiespelers, stafleden en overige medewerkers van Willem II worden volgens protocol wekelijks preventief getest. De test waarna deze speler een positieve uitslag kreeg vond maandagmiddag plaats. Er is vervolgens geen contact geweest tussen hem en overige personen binnen de organisatie. De speler is per direct in thuisquarantaine gegaan en de situatie van de persoon in kwestie wordt volgens protocol door de club nauwlettend in de gaten gehouden. Daarmee volgt Willem II de strikte richtlijnen om het Koning Willem II stadion en de trainingsfaciliteiten zo veilig mogelijk te houden.”