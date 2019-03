Willem II-spits Isak opgeroepen voor nationale team Zweden

Bondscoach Andersson reisde onlangs met zijn assistent Peter Wettergren naar Nederland om duels van Isak te bekijken. Isak verhuisde twee jaar geleden op 17-jarige leeftijd voor negen miljoen euro naar Borussia Dortmund, dat hem een half jaar aan Willem II verhuurde. In zeven eredivisieduels kwam Isak tot vier treffers en een assist, terwijl hij in de halve finale van het bekertoernooi tegen AZ een belangrijke treffer produceerde. In eigen land wordt Isak vergeleken met Zlatan Ibrahimovic.



,,Isak is er twee keer eerder bij geweest. Hij is een snelle, fysiek sterke speler die erg gevaarlijk is voor het doel. Hij heeft veel getraind in een goede omgeving en heeft zich nu de laatste tijd laten zien bij zijn nieuwe club Willem II. We zijn blij dat we spelers zoals Isak een kans kunnen geven in de nationale ploeg", lichtte de bondscoach toe.



Isak doorliep alle Zweedse jeugdselecties en maakte in 2017 zijn interlanddebuut. Hij deed begin dat jaar mee in de oefeninterlands tegen Ivoorkust (28 minuten) en Slowakije (71 minuten). In die laatstgenoemde wedstrijd maakte hij zijn eerste interlandgoal. Die treffer maakte hem met 17 jaar en 113 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in de interlandgeschiedenis van het Zweeds elftal.



Zweden speelt op zaterdag 23 maart in de kwalificatiereeks thuis tegen Roemenië. Op 26 maart volgt de uitwedstrijd tegen Noorwegen.