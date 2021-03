Willem II volgt voorbeeld van Feyenoord en smeekt supporters af te zien van tegemoetkoming

,,Bij de seizoenstart waren we in de veronderstelling dat we na de winterstop iedereen weer zonder beperkingen konden verwelkomen”, zeggen de directeuren Martin van Geel en Joris Mathijsen op de website van Willem II. ,,De realiteit is hard. Nog steeds zijn de stadions leeg. Het valt ons zwaar dit verzoek aan duizenden Willem II-supporters te doen, maar in het belang van onze club kunnen we niet anders.”



Feyenoord liet eerder weten niet de benodigde 15 miljoen euro in kas te hebben om seizoenkaarthouders en zakelijke relaties te compenseren.