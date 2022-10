Willem II wint niet na supportersproblemen en bizar rustmoment, Dirk Kuyt pakt punt met ADO Den Haag

Een bijzonder tafereel in Tilburg, waar Willem II Almere City ontvangt. Supporters gooiden bier richting de assistent-scheidsrechter en dat was voor arbiter Hofland reden om af te fluiten. Niet voor de rust, maar om het duel te staken. Het duel eindigde in 1-1.

Vier minuten voor rust ging het mis. Supporters waren het niet eens toen een goal niet door ging. Ze gooiden voorwerpen richting de assistent-scheidsrechter. Een teken voor arbiter Hofland om een einde aan de eerste helft te breien en de blessuretijd niet uit te spelen. Willem II en Almere City stapten van het veld en zochten de kleedkamers op. Niet voor de rust, maar omdat het duel werd gestaakt. Op dat moment stonden de bezoekers met 0-1 voor dankzij Jeredy Hilterman.

Een kwartier laten kwamen beide teams weer naar buiten en toen gebeurde het volgende. Eerst moesten Willem II en Almere City nog de resterende vier minuten van het eerst deel uit te spelen, waarna de scheidsrechter floot voor rust. Beide teams wisselden van kant en na 56 tellen begon de tweede helft. Na iets meer dan een uur spelen trok Jeremy Bokila met een rake kopbal de stand gelijk: 1-1

Twee weken geleden werd de thuiswedstrijd van de Tilburgers tegen FC Den Bosch ook al stilgelegd, nadat vuurwerk op het veld was gegooid. De wedstrijd werd na een onderbreking van bijna anderhalf uur hervat met een leeg uitvak. Het vak met daarin de fans van Den Bosch moest op last van de autoriteiten worden ontruimd.

Uiteintt moment staat het nog 1-1 in Tilburg. Jeredy Hilterman opende de score en na iets meer dan een uur spelen trok Jeremy Bokila de stand gelijk.

Volledig scherm Anthony Limbombe baalt. © Pro Shots / Ron Baltus

Achtste zege op rij Heracles

Heracles gaat stevig aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De winnaar van de eerste periodetitel won vanavond voor de achtste keer op rij en staat nu vijf punten voor op PEC Zwolle, dat maandagavond op bezoek gaat bij Jong FC Utrecht.

De ploeg van trainer John Lammers won vanavond voor eigen publiek met 3-0 van FC Eindhoven. De drie goals werden gemaakt door drie verschillende verdedigers: Justin Hoogma (‘26), Mateo Les (‘33) en Marco Rente (‘61). De eerste goal, van aanvoerder Hoogma, was veruit de mooiste. Hij schoot van zo’n 25 meter met zijn sterke linkerbeen hard raak, waarmee hij zijn team op het juiste spoor zette tegen de nummer drie van de ranglijst.

De winnaar van de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie boekte dinsdagavond ook al een succes in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. In de uitwedstrijd bij Roda JC stond het na 120 minuten spelen 2-2, waarna Heracles de penaltyserie met 6-7 won.

Volledig scherm Spelers van Heracles vieren de 1-0 van Justin Hoogma. © Pro Shots / Ron Jonker

TOP Oss stunt tegen Roda JC

Roda JC verloor vanavond opnieuw, nu met 2-0 bij TOP Oss. Roshon van Eijma maakte in de 62ste minuut de onverdiende 1-0, waarna Jearl Margaritha negen minuten later zelfs voor de 2-0 zorgde. Hij deed dat na een fraaie solo vanaf eigen helft. De aanvaller scoorde in blessuretijd ook nog uit een strafschop. Roda JC staat nu zesde, tien plekken boven TOP Oss.

Volledig scherm Spelers van TOP Oss vieren een doelpunt. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Geen vierde zege op rij voor Kuyt en ADO

ADO Den Haag kon een vierde overwinning op rij boeken, maar het team van Dirk Kuyt moest genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel tegen De Graafschap. ADO kwam via middenvelder Jordy Wehrmann halverwege de eerste helft op voorsprong, maar via twee goals van Basar Önal kwam De Graafschap in de 72ste minuut op een 1-2 voorsprong. Het waren voor de 18-jarige linksbuiten uit Doetinchem zijn eerste goals van het seizoen.

Lang kon De Graafschap echter niet van die voorsprong genieten, want vijf minuten later maakte Silvinho Esajas op aangeven van Mario Bilate, die later met rood van het veld werd gestuurd, de 2-2. Daar bleef het bij in het Haags kwartiertje, waardoor ADO twaalfde blijft en De Graafschap nog meer teleurstellend zelfs op de achttiende plek blijft steken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.