Willem Janssen: nog elke wedstrijd die spanning

Higler fluit openingsdu­el eredivisie, Makkelie video­scheids­rech­ter

12:05 Dennis Higler is vrijdagavond de scheidsrechter die het startsignaal van het eredivisieseizoen geeft. De arbiter is door de KNVB aangesteld voor het openingsduel PEC Zwolle - sc Heerenveen. Danny Makkelie is de videoarbiter.