Willem Janssen stelt Rick Kruys aan als nieuwe trainer VVV-Venlo: ‘Nostalgisch gevoel bij De Koel’

Matthijs de Ligt is bij Oranje niet zeker van zijn plek: ‘Die concurren­tie maakt ons mede zo goed’

De status van Matthijs de Ligt is nogal grillig bij Oranje: vanavond is hij aanvoerder tegen Wales, maar de verdediger behoort vooralsnog niet per se tot de eerste keus van bondscoach Louis van Gaal. ,,Het is aan mij daar zo goed mogelijk mee om te gaan.’’

14 juni