Willem van Hanegem: ‘Als de spelers van Ajax straks opeens wel goed spelen, zijn het waardeloze gasten’

met video Orkun Kökçü en Arne Slot chagrijnig na simpel avondje Feyenoord: ‘Misschien sla ik nu door in het negatieve’

Arne Slot vond Feyenoord woensdag tegen NEC (2-0) niet goed voetballen. ,,Zondag tegen Ajax was het indrukwekkend”, zei de trainer over het gelijkspel tegen de Amsterdammers. ,,Vandaag was het verre van indrukwekkend, maar was het resultaat wel goed.” In zijn kritiek werd Slot gesteund door Orkun Kökcü.

26 januari