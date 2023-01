Willem van Hanegem in tranen door kloof tussen rijk en arm: ‘Triest toch? Ronaldo heeft al alles wat zijn hartje begeert’

Feyenoord moet nu niet halsoverkop voor veel geld Ramiz Zerrouki kopen van FC Twente, vindt Willem van Hanegem. In de nieuwe aflevering van de AD Willem & Wessel-podcast laat de oud-Feyenoorder, weten de door FC Twente gevraagde 7 miljoen euro te veel geld te vinden voor de verdedigende middenvelder. ‘We hebben het over Zerrouki, niet over Messi of Maradona toch?’

Paniek over de blessure van Quinten Timber is volgens Van Hanegem niet nodig. ,,Ga nou niet zeggen dat hij het afgelopen half jaar zo belangrijk voor Feyenoord is geweest!’ Ramiz Zerrouki kost deze zomer veel minder, vermoedt Van Hanegem. ,,Die jongen wil graag naar Feyenoord, dus dat zal deze zomer ook nog wel zo zijn. Als er dan misschien wel twee miljoen van de prijs af kan, is het beter om het eerst te rooien met de spelers die er al zijn.”

Geldsmijterij

Van Hanegem stoort zich toch al aan de geldsmijterij in de voetbalwereld van tegenwoordig, in het bijzonder aan Cristiano Ronaldo die in de komende jaren honderden miljoenen gaat verdienen in Saoedi-Arabië. ,,Had hij het nou voor een paar duizend euro per jaar gedaan, dan had ik dat mooi gevonden. Dan zou hij de mensen daar echt helpen. Nu helpt hij ze vooral van het geld af.”

De oud-international wordt in de Willem & Wessel-podcast zeer emotioneel over de kwestie. ,,Ronaldo heeft al alles wat zijn hartje begeert. En dan dit... Die gasten mogen van mij zoveel verdienen als ze willen, maar laat ze zeker in deze tijd ook eens om zich heen kijken.”

Van Hanegem: ,,Ik kocht deze week in een winkel wat citroenen en toen hoorde ik voor me twee oude vrouwen klagen over hoe duur alles was.” In hun winkelmandje zag hij ‘heel goedkope, in elkaar gedraaide worst’, die mensen volgens Van Hanegem alleen kopen omdat het zo goedkoop is. En dat deed de oud-voetballer pijn. Hij voelde hun armoede. ,,Triest toch? Die oude mensen verdienen onze zorg. Ze hebben dit land opgebouwd, maar niemand heeft het daar nog over. Het is alleen maar ik, ik en nog eens ik.”

Willem van Hanegem en Wessel Penning.