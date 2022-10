LIVE | Tegen wie nemen de Oranje Leeuwinnen het op WK 2023 op?

De Nederlandse voetbalsters krijgen vanaf 8.30 uur te horen tegen welke landen ze het volgend jaar gaan opnemen in de groepsfase van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker zit bij de loting, die wordt verricht in Auckland, in pot 2. Pot 1 bestaat naast de twee gastlanden uit de Verenigde Staten, Zweden, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

8:31