Willem van Hanegem: ‘Ze moeten niet denken dat ik geniet als Ajax ondersteboven wordt gespeeld’

BEKERFLATER Derde bekerfias­co deze eeuw maakt Vitesse mikpunt van spot, Phillip Cocu verwacht antwoord van spelers

Als er één club is die op ontluisterende wijze kan verliezen in de KNVB-beker, dan is dat Vitesse. Drie fiasco’s in deze eeuw maken van de eredivisionist uit Arnhem het mikpunt van spot.

20 oktober