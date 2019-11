Willems hervindt topvorm in Newcastle: ‘Met dank aan Wijnaldum’

Video Van Lunteren (26) stopt bij Oranje: ‘Het is mooi geweest zo’

15:05 Desiree van Lunteren stopt per direct als international van Oranje. De 26-jarige rechtsback uit Almere kwam 84 keer uit voor de Leeuwinnen, waarmee ze in 2017 het EK in eigen land won en afgelopen zomer de WK-finale speelde in Frankrijk.