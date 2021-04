Willy van der Kuijlen herdacht met emotionele dienst in PSV-stadion, toch minuut stilte bij alle duels

In aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen werd stilgestaan bij de carrière en het leven van ‘Mister PSV’, die overleed aan de gevolgen van Alzheimer. Er waren onder meer toespraken van oud-doelman Hans van Breukelen en voormalig PSV-manager Kees Ploegsma. ,,En dan roepen 35.000 man: Skiete Willy! Zo hard als je kan”, zong voormalig PSV-middenvelder en singer-songwriter Björn van der Doelen ter ere van het clubicoon.



Van Breukelen noemde Van der Kuijlen de man die PSV liet geloven in grote successen. Hij doelde daarbij vooral op de winst van de UEFA Cup in 1978. ,,Na de wedstrijd droeg jij het prachtige shirt van Bastia, met op de voorkant groot de beeltenis van de Corsicaanse vrijheidsstrijder Pasquale Paoli. Kan het treffender? Met de winst van de UEFA Cup brak PSV op dat moment de hegemonie van de clubs uit de Randstad. Willy liet de mensen geloven dat succes ook voor clubs uit het zuiden was weggelegd. Er werd tot dan toe altijd over PSV’ers gesproken als boertjes, maar daarna zijn we boeren geworden. Een geuzennaam waar we trots op zijn. Dat zaadje is in 1978 gelegd door Van der Kuijlen en zijn teamgenoten. PSV staat nu op 24 landstitels, waarvan zeventien sinds 1978. Daar mogen we Willy voor altijd dankbaar voor zijn.”