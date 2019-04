‘Wim Jonk nieuwe trainer FC Volendam’

Jonk (52) is oud-speler en voormalig bestuurslid van FC Volendam. De 49-voudig international kwam ook voor Ajax, Internazionale, PSV en Sheffield Wednesday uit. Na zijn actieve carrière was hij jarenlang werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax. In november 2015 moest hij bij de Amsterdamse topclub vertrekken wegens grote onenigheid over de werkwijze en de invulling van het zogenoemde 'technisch hart' van Ajax.