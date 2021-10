Woede bij NAC-routinier Seuntjens: ‘We zijn genaaid en bestolen, het is een groot schandaal’

voorpublicatie Als oer-Feyenoor­der Wim Jansen zijn auto parkeert, doet hij dat het liefst bij het portret van Coen Moulijn

16 oktober Wim Jansen geldt als een oer-Feyenoorder, misschien wel de beste ooit. Op 28 oktober wordt hij 75 jaar en verschijnt zijn biografie ‘Meesterbrein’, geschreven door journalist Yoeri van den Busken. We publiceren alvast een hoofdstuk, over zijn jeugd. Wims favoriete plek was de stoep aan de overkant van hun huis, bij een dikke elektriciteitspaal. ‘Die was rond, waardoor je nooit precies wist hoe die bal bij je terugkwam. Je moest snel reageren, anders lukte het niet. Op zondag gingen de mensen naar de kerk, behalve ik. Stond ik in mijn eentje tegen die paal te schieten.’