Wonder van Eindhoven blijft uit: PSV te laat op gang tegen Sevilla en is uitgeschakeld in Europa

PSV en Europees voetbal? Het is en blijft een ongelukkige combinatie de laatste jaren: dit keer stopt het avontuur in de tussenronde van de Europa League, de 3-0 nederlaag in Sevilla werd niet weggepoetst. PSV won wel met 2-0, maar de goals vielen uiteindelijk te laat in een wonderlijke slotfase waarin een supporter nog het veld op kwam.

Met een immens spandoek nam de PSV-aanhang in de rust afscheid van Cody Gakpo, die een ereronde maakte door ‘zijn’ Philips Stadion. De aanvaller vertrok in de winterstop voor een slordige 50 miljoen euro naar Liverpool, waar hij deze week nog flink klop kreeg in de Champions League. Het verlangen naar de Eindhovenaar is groot, bleek donderdag weer.

PSV wilde er nog een wedstrijd van maken tegen Sevilla FC, na wanvertoning van een week eerder. ‘Vamos’, riep trainer Ruud van Nistelrooij nog, maar op het veld kwam daar weinig van terecht: het uitgekookte Sevilla speelde de bal vlot rond, rekte tijd en geloofde het wel.

Gebrek aan kwaliteit

De ploeg van Van Nistelrooij kon geen vuist maken, deze ploeg mist kwaliteit om een rol van betekenis te spelen op het Europese podium, zo bleek wel weer. Johan Bakayoko was nog het meest gevaarlijk met een paar voorzetten, verder had het voor rust niets om het lijf.

Volledig scherm Luuk de Jong maakt de 1-0. © Pim Ras Fotografie

In de tweede helft ging PSV wat opportunistischer spelen, aangemoedigd door het publiek dat ‘alles of niets’ bleef roepen. Toch raakte Sevilla niet bepaald van de leg, na 56 minuten schoot Xavi Simons voor het eerst een bal tussen de palen. Daarna waren er speldenprikjes van Luuk de Jong en Johan Bakayoko, maar had aanvankelijk allemaal weinig om het lijf.

Tot de 76ste minuut: toen scoorde De Jong alsnog en bracht hij de spanning terug. Even later scoorde de spits opnieuw, maar stond er een ploeggenoot buitenspel. En dus ging dat feest niet door. In de extra tijd kwam er nog een supporter op het veld, die de keeper van Sevilla aan wilde vallen. Het lag even stil en vervolgens maakte Fabio Silva nog de 2-0. Daar bleef het ook bij. In de slotseconden kreeg Mauro Junior nog rood.

Focus

En dus eindigt het Europese avontuur van PSV in de tussenronde van de Europa League, nadat Glasgow Rangers in de play-offs van de Champions League al te sterk was en PSV in een Europa League-poule met Arsenal, Bodo Glimt én FC Zurich tweede werd. De focus kan nu op de beker en de eredivisie, al is de achterstand op koploper Feyenoord al zes punten.

Volledig scherm Xavi Simons is een maatje te klein voor Joan Jordan. © Pim Ras Fotografie

Programma Europa League

Statistieken Europa League

