Xavi Simons klimt richting Lars Unnerstall, drie spelers van FC Groningen en NEC in elftal van de week

Feyenoord-captain Orkun Kökçü is de beste speler geworden van de maanden januari en februari met een gemiddelde beoordeling van 6,88 na acht competitieduels sinds het WK. De Turkse international is zijn Slowaakse teamgenoot David Hancko voor. In de top tien is het sowieso Feyenoord boven, want ook Mats Wieffer (gedeeld derde) en Lutsharel Geertruida (gedeeld vijfde) staan in de top tien van de afgelopen twee maanden.