Younes helpt Jong Ajax naar koppositie

Wil de zwakste schakel van de eredivisie opstaan?

5 februari Dé degradatiekandidaat lijkt niet te bestaan in de eredivisie dit seizoen. Waar FC Dordrecht, SC Cambuur en Go Ahead Eagles dat in de achterliggende seizoenen wel waren, durven de trainers van toen hun geld nú niet te zetten op één van de clubs in de kelder van de eredivisie: ,,De nummer tien is ook nog niet veilig.''