Zahavi geniet van samenwerking met Götze: ‘Hij maakt mijn leven makkelijker’

,,Het was een topavond. Als je de eerste wedstrijd met 5-1 wint, dan begin je natuurlijk heel lekker. Dit was zeker genieten, ook voor ons op het veld. De beleving was ook heel mooi, de sfeer op de tribunes was super", zei Van Ginkel, de nieuwe aanvoerder van PSV. Zijn voorganger Denzel Dumfries keek vanaf de tribune toe hoe PSV door goals van Eran Zahavi (hattrick) en Mario Götze (twee) met liefst 5-1 won van de nummer twee van Turkije van vorig seizoen, mede door geschutter van hun doelman Fernando Muslera bij de eerste en laatste treffer.



,,Het was slecht dat we kort voor rust de 2-1 tegen kregen, maar kort na rust maakten we gelukkig zelf de 3-1. Met een paar invallers kregen we weer nieuwe energie in de ploeg en konden we nog twee goals maken,” zegt Van Ginkel, die na 63 minuten werd vervangen door zijn zwager Davy Pröpper, die na vier seizoenen bij Brighton terugkeerde in Eindhoven. ,,Ik had nog wel verder gekund hoor, maar er komt nog genoeg aan dit seizoen. Het is goed dat meerdere jongens hun minuten hebben gemaakt. Of dit nog mis kan gaan volgende week? Haha, ik hoop van niet. Nee, dit mag niet meer mis natuurlijk.”



De return is volgende week woensdag (20.00 uur) in het stadion van Istanbul Basaksehir. De winnaar gaat door naar de derde voorronde van de Champions League, daarna volgen nog de play-offs.