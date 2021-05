Zahavi zorgt voor kippenvel en draagt goal op aan zijn familie: ‘Ik dank God dat ik zo'n vrouw heb’

,,Het was heel moeilijk, zeker voor mijn familie, maar het leven gaat verder. Mijn vrouw en ik hebben besloten om weer snel terug naar het normale even te gaan en die steun heeft mijn vrouw me ook gegeven. Ik dank God dat ik zo'n vrouw heb en ook de steun van de club en de spelers was heel fijn. De buren hebben bloemen gebracht en snoepjes voor mijn kinderen. Ik ben heel blij dat ik vandaag voor mijn familie in het stadion heb kunnen scoren", sprak Zahavi na afloop bij ESPN.



De spits stelde dat hij zijn leven niet zal laten leiden door de overvallers: ,,Ik ga niet wegrennen van mijn huis, van de club en van mijn contract hier. Zij bepalen niet mijn leven", zo stelde Zahavi op de vraag of hij door de gebeurtenissen van plan is om PSV komende zomer te verlaten. Desondanks had de overval logischerwijs nogal impact, ook op Zahavi. ,,Ik zag zoveel agenten, camera’s... Het was alsof ik in een film zat. Het was moeilijk voor mij om het verhaal van mijn vrouw te horen. Het zat tijdens de wedstrijd ook nog wel een beetje in mijn hoofd. De eerste twintig minuten verloor ik elke bal.”